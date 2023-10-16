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لبنان

اسرائيل تُهدد: إذا قرر حزب الله مهاجمتنا فالرد سيكون عنيفا

Lebanon 24
16-10-2023 | 04:15
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حذر الجيش الإسرائيلي من انه إذا قرر حزب الله مهاجمة إسرائيل فسيكون الرد عنيفا.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى ان إيران أعطت التوجيهات لحزب الله لتنفيذ هجمات أمس الأحد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
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وكشف الجيش الإسرائيلي أنه يخطط لإجلاء المدنيين الذين يعيشون في 28 تجمعا سكنيا قرب الحدود مع لبنان، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويأتي هذا الإعلان وسط تبادل للهجمات الصاروخية والقذائف على الحدود، بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله والفصائل الفلسطينية المتحالفة معه من جهة أخرى، على مدار الأيام الأخيرة.(وكالات)

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