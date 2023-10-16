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لبنان

أمطار غزيرة ورياح ناشطة... متى ينحسر المنخفض الجوي؟

Lebanon 24
16-10-2023 | 04:35
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع في درجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد.
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وجاء في النشرة الاتي:
 
 
-الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان، يؤدي الى هطول أمطار غزيرة أحيانا، رياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويستمر حتى بعد ظهر اليوم  الأثنين حيث ينحسر تدريجيا، ويبقى الطقس متقلبا حتى صباح الجمعة حيث يستقر وتعود درجات الحرارة للارتفاع.

 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهر تشرين الاول بين 21 و29 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة وبين 20 و28 في طرابلس.
 

الطقس المتوقع في لبنان:
 
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات بخاصة خلال الفترة الصباحية مع استقرار في درجات الحرارة دون معدلاتها بحدود الـ3 درجات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر مع امكانية تشكل السيول وانجرافات بالتربة، تخف حدة الأمطار بدءا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الفترة المسائية.
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع في درجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات،تهطل أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من المساء بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية كما تنشط الرياح أحيانا.
 
الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل الامطار بشكل متفرق خلال النهار وتستمر حتى صباح الجمعة.

-الحرارة على الساحل من 20 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 21 درجة، في الداخل من 15 الى 25 درجة. 
 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا تكون سرعتها بين 20 و45 كم/س.
 
-الانقشاع: سيء اجمالا بخاصة على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار فترة قبل الظهر.
 
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة. 
 
-الضغط الجوي:761 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6،44
-ساعة غروب الشمس: 18،02
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