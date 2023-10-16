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لبنان

احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت

Lebanon 24
16-10-2023 | 04:45
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية بأن خليّة من الامطار الطوفانية والصواعق تتجه نحو مدينة بيروت وضواحيها، حوالي الساعة ١٢ ظهراً، وستسبب بهطولات غزيرة ما سيؤدي الى تشكل السيول والفيضانات على الطرقات.
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