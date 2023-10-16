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لبنان

عائلة تغرق سيارتها في النفق والسيارات تعود ادراجها بالاتجاه المعاكس.. مشاهد مبكية على طرقات لبنان (فيديو)

Lebanon 24
16-10-2023 | 06:14
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هو مشهد اعتاد عليه اللبنانيون.. طوفان وغرق سيارات ومواطنين تحتجزهم الانفاق لساعات وساعات. تعلو الصرخة وها هي عائلة بأكملها تناشد مساعدتها بعدما غرقت سيارتهم بشكل شبه كامل داخل نفق المطار خط الجنوب - بيروت. 
 
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وكانت غرفة التحكم المروري طلبت في منشور عبر "اكس" من السائقين عدم سلوك طريق انفاق المطار بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه. وأفادت الغرفة انّه تم التواصل مع فرق الصيانة والاشغال للمعالجة وعناصر من مفرزة السير بعبدا في المحلة يعملون على تسهيل السير.
 
 
 
 
 
 يُذكر بان السير متوقف بشكل تام على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة، وان عددا من السيارات والشاحنات تعود ادراجها بالاتجاه  المعاكس.
 
 
وكذلك على طريق الكوستا برافا، ناشد المواطنون الذين علقوا لساعات على الطريق مساعدتهم، بعدما تحولت الطريق الى بحر وليس مجرد بركة، كما يبدو في الصورة المرفقة.
 
 
 
 
وكذلك غرقت مستشفى قلب يسوع بالامطار.
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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