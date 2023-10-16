عائلة تغرق سيارتها في النفق والسيارات تعود ادراجها بالاتجاه المعاكس.. مشاهد مبكية على طرقات لبنان (فيديو)

هو مشهد اعتاد عليه اللبنانيون.. طوفان وغرق سيارات ومواطنين تحتجزهم الانفاق لساعات وساعات. تعلو الصرخة وها هي عائلة بأكملها تناشد مساعدتها بعدما غرقت سيارتهم بشكل شبه كامل داخل نفق المطار خط الجنوب - بيروت.

من داخل نفق المطار خط الجنوب بيروت النفق الثاني عائلة بأكملها تغرق من ام واب وثلاثة أطفال والمياه أصبحت لثلثي السيارة وتغمرهم



نرجو من الفرق المختصة التوجة الى نفق المطار لإنقاد العائلة@alihamie_lb pic.twitter.com/S7miqc5yoN — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023 Advertisement



وكانت غرفة التحكم المروري طلبت في منشور عبر "اكس" من السائقين عدم سلوك طريق انفاق المطار بالاتجاهين بسبب تجمع للمياه. وأفادت الغرفة انّه تم التواصل مع فرق الصيانة والاشغال للمعالجة وعناصر من مفرزة السير بعبدا في المحلة يعملون على تسهيل السير.

مطار بيروت يغرق بالامطار pic.twitter.com/H0MRQRygbn — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2023

انفاق المطار و الاوزاعي مقطوعة بالاتجاهين pic.twitter.com/L8YMWx6qhe — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023

يُذكر بان السير متوقف بشكل تام على اوتوستراد المطار باتجاه خلدة، وان عددا من السيارات والشاحنات تعود ادراجها بالاتجاه المعاكس.

وكذلك على طريق الكوستا برافا، ناشد المواطنون الذين علقوا لساعات على الطريق مساعدتهم، بعدما تحولت الطريق الى بحر وليس مجرد بركة، كما يبدو في الصورة المرفقة.

المواطنون عالقون على طريق الكوستا برافا pic.twitter.com/RD66YkM6sY — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2023

وكذلك غرقت مستشفى قلب يسوع بالامطار.