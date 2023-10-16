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لبنان

صواريخ غراد كانت جاهزة للاطلاق من منطقة الحنية.. والجيش يفككها

Lebanon 24
16-10-2023 | 05:42
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ذكرت معلومات امنية خاصة انه تم العثور على صواريخ غراد كانت جاهزة للانطلاق من محلة الحنية في قضاء صور وقد عمل الجيش على تفكيكها.
 
 
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