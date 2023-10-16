Advertisement

لبنان

في هذه البلدة.. مواطن يقتل صهره امام منزله بـ7 رصاصات

Lebanon 24
16-10-2023 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1118553-638330565110106879.jpg
Doc-P-1118553-638330565110106879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه وعلى خلفية اشكال فردي قديم، اقدم المواطن ر. إ. من بلدة بريتال على قتل صهره زوج اخته حسن إ. المعروف في البلدة باسم حسن نجلة، بـ7 رصاصات، وذلك امام منزله.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان 24: حادث صدم على طريق بعلبك الدولية عند بلدة بريتال ومقتل شخص لم تعرف هويته بعد
lebanon 24
16/10/2023 16:13:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي أعلن ارتفاع عدد قتلاه.. ماذا عن الأسرى؟
lebanon 24
16/10/2023 16:13:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أيام على مقتل مدرّس... إخلاء مدرسة في فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة
lebanon 24
16/10/2023 16:13:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن عدد الرهائن لدى حماس.. ويكشف ارتفاع عدد قتلاه
lebanon 24
16/10/2023 16:13:03 Lebanon 24 Lebanon 24

بريتال

قتل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2023-10-16
06:41 | 2023-10-16
06:14 | 2023-10-16
02:41 | 2023-10-16
09:07 | 2023-10-16
09:07 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24