في هذه البلدة.. مواطن يقتل صهره امام منزله بـ7 رصاصات

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه وعلى خلفية اشكال فردي قديم، اقدم المواطن ر. إ. من بلدة بريتال على قتل صهره زوج اخته حسن إ. المعروف في البلدة باسم حسن نجلة، بـ7 رصاصات، وذلك امام منزله.

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