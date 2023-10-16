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لبنان
في هذه البلدة.. مواطن يقتل صهره امام منزله بـ7 رصاصات
Lebanon 24
16-10-2023
|
05:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه وعلى خلفية اشكال فردي قديم، اقدم المواطن ر. إ. من بلدة بريتال على قتل صهره زوج اخته حسن إ. المعروف في البلدة باسم حسن نجلة، بـ7 رصاصات، وذلك امام منزله.
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