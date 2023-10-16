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لبنان

جلسة لمجلس النواب غدا لانتخاب اعضاء اللجان النيابية

Lebanon 24
16-10-2023 | 05:56
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يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، جلسة لانتخاب اعضاء اللجان النيابية.
 
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