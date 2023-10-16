ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.. وهذا جدول الاعمال

صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المرفقة في المذكرة التالية:

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