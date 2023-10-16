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لبنان

ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.. وهذا جدول الاعمال

Lebanon 24
16-10-2023 | 06:41
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صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المرفقة في المذكرة التالية:
 
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مجلس الوزراء

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