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لبنان

ميقاتي يقدم التعازي بالاعلامية خوري: كانت لبنانية بإمتياز ووطنية بكل ما للكلمة من معنى

Lebanon 24
16-10-2023 | 07:13
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قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التعازي بالاعلامية الراحلة جيزيل خوري في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت.
وقال: "نودع اليوم وجها اعلاميا مميزا. في خلال اللقاءات الصحافية التي أجرتها معي على مدى السنوات العشرين الماضية، كانت لبنانية بإمتياز ووطنية بكل ما للكلمة من معنى، خاصة بقبول الرأي الاخر وقول رأيها بحرية".
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