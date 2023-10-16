بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انهيار مبنى في المنصورية، وفرق الإنقاذ تتوجه إلى المكان ومعلومات اولية عن سقوط ضحايا. والمبنى المنهار مؤلف من 7 طوابق انهار منها 4.

انهيار مبنى في المنصورية pic.twitter.com/xcUDLJ0tMn — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2023 Advertisement

وأثر تفقده المبنى المنهار في المنصورية، قال وزير الداخلية بسام مولوي: "تواصلتُ مع المعنيين للقيام بالخطوات الضرورية لإنقاذ الناس وإخلاء المباني المحيطة لمنع كارثة أكبر ولا نريد أن نعيق عمل أجهزة الإنقاذ".

وقال أحد المالكين في المبنى المنهار في المنصورية لـmtv إنّ المبنى تصدّع بعد إنفجار بيروت وتمّ ترميمه بشكل فوري وهناك من يقول إنه سمع صباحا صوتاً قويا. كما أفاد شاهد عيان لـmtv أنّه لا يزال هناك بين 4 و5 أشخاص تحت انقاض مبنى المنصورية.

.