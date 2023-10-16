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لبنان

بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية

Lebanon 24
16-10-2023 | 07:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انهيار مبنى في المنصورية، وفرق الإنقاذ تتوجه إلى المكان.  والمبنى المنهار مؤلف من 7 طوابق انهار منها 4.   
 
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   وتفقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي المبنى الذي انهار في منطقة المنصورية، وصرح على الاثر: "بعد تبلغنا عن سقوط المبنى اجريت اتصالا سريعا بمحافظ جبل لبنان وحضرت شخصيا للاشراف على عمليات الانقاذ".

اضاف: "سنعمل على مسألتين: اولا، اخلاء المباني المجاورة لمنع انهيارها، وثانيا أنني تواصلت مع الاجهزة الامنية لتأمين الحماية اللازمة للممتلكات والموجودات خوفا من تسلل العابثين بغية السرقة".

وتابع: "نتمنى التجاوب من الناس، إذ اننا لا نريد اعاقة اعمال الاجهزة الانقاذية وسيبقى مدير عام الدفاع المدني متواجدا بيننا ولن يغادر قبل انتهاء الاعمال". 

واردف: "كانت البلدية وجهت انذارا للسكان بأن هذه الابنية تحتاج الى تدعيم اعمدتها. وسيتحمل كل مقصر المسؤولية لان ارواح الناس غالية. لقد تواصلنا مع التنظيم المدني ومع فريق من المهندسين ولا يمكن لاحد التنصل من المسؤولية. والمطلوب من الجميع المساهمة في عمليات الاغاثة والانقاذ وفق القوانين المرعية تحت طائلة المسؤولية".

وكشف ان هناك "خمسة اشخاص في المبنى تعمل الفرق على انقاذهم".
 
 
وقال أحد المالكين في المبنى المنهار في المنصورية لـmtv إنّ المبنى تصدّع بعد إنفجار بيروت وتمّ ترميمه بشكل فوري وهناك من يقول إنه سمع صباحا صوتاً قويا. كما أفاد شاهد عيان لـmtv أنّه لا يزال هناك بين 4 و5 أشخاص تحت انقاض مبنى المنصورية. 
 
 
 
 
 
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