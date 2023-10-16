بيرم بحث وهارون في الوضع الاستشفائي والجهوزية الصحية لأي طارئ أمني

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استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون والدكتور حسين شقير و النائب الدكتور فادي علامة.وخلال اللقاء، وضع الوفد وزير العمل بالإشكالية الناتجة عن وضعية مرض الكلى ربطا بفوارق التعرفة بين الضمان الاجتماعي والجهات الضامنة الاخرى، وتم البحث ايضا بضرورة الجهوزية الصحية لأي طارئ أمني قد يحصل مع العدو الاسرائيلي ربطا بجريمة الابادة التي تحصل على اطفال غزة والمدنيين.من جهة ثانية ارسل وزير العمل كتابا الى وزارة المالية لدفع جزء من الاعتمادات المرصودة للضمان الاجتماعي، كما ارسل كتابا الى الضمان الاجتماعي بضرورة اعتماد التعرفة الموحدة لمرضى غسيل الكلى اسوة بسائر الجهات الضامنة.