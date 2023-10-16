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لبنان
البيسري استقبل شيا.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
16-10-2023
|
07:23
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتم البحث في الأوضاع العامة وتطورات الوضع في الجنوب.
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