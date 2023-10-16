بوتين والأسد يبحثان سبل وقف العدوان الإسرائيلي

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد بمكالمة هاتفية اليوم الاثنين، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.وأكد الرئيسان ضرورة وقف القصف والتهجير الذي تنتهجه إسرائيل ضد الأبرياء في غزة.وكان قد دان الرئيس الروسي بوتين في تصريحات سابقة، حصار غزة ووصفه بـ"الغير مقبول"، مضيفا أن الدعوات في الإدارة الأميركية بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأوضح في تصريحاته، أن قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حق الفلسطينيين التعويل على تنفيذ هذه الوعود.وأشار إلى أن إسرائيل اصطدمت بهجوم غير مسبوق، ليس فقط في الحجم، ولكن أيضا في طبيعة التنفيذ. (روسيا اليوم)