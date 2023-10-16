Advertisement

لبنان

الجيش: العثور على 20 منصة إطلاق صواريخ 4 منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق

Lebanon 24
16-10-2023 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1118591-638330643938898150.jpg
Doc-P-1118591-638330643938898150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على ٢٠ منصة إطلاق صواريخ، ٤ منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق في خراج بلدتَي القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: لا محاولة تسلل من لبنان قرب المطلة في الجليل الأعلى
lebanon 24
16/10/2023 16:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: خطة لإخلاء 28 مستوطنة قرب الحدود اللبنانية
lebanon 24
16/10/2023 16:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في الساعة الماضية بنى تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان رداً على إطلاق نار أمس
lebanon 24
16/10/2023 16:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نستهدف الآن أهدافا لحزب الله في لبنان
lebanon 24
16/10/2023 16:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2023-10-16
06:41 | 2023-10-16
06:14 | 2023-10-16
02:41 | 2023-10-16
09:07 | 2023-10-16
09:07 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24