الجيش: العثور على 20 منصة إطلاق صواريخ 4 منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق

بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على ٢٠ منصة إطلاق صواريخ، ٤ منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق في خراج بلدتَي القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها.

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