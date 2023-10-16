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لبنان

بري: نوصي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

Lebanon 24
16-10-2023 | 07:47
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طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي تقيم اتفاقيات مع اسرائيل، الغاءها فورا او تجميد العمل بها"، مؤكدا "ان الدفاع عن غزة وعن فلسطين ليس مسؤولية فصيل فلسطيني بعينه وليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم هي مسؤولية الامة جمعاء".
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ولفت الى أنه "إذا ما قدر أن يمرّ المشروع الإسرائيلي الذي ينفذ الآن فوق جغرافيا قطاع غزة بالدم والنار والتدمير -والذي يتبارى المستويين السياسي والعسكري في الكيان الاسرائيلي التباهي بإعلانه وكشف نياته، من خلال العودة الى التلويح بمخطط "الترانسفير" للشعب الفلسطيني من قطاع غزة بإتجاه شبه جزيره سيناء- فهو ليس سقوطا وقضاء على القضية الفلسطينية، إنما هو سقوط للأمن القومي العربي والاسلامي".

وأكد "حق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق حلمه بالعودة واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
 
كلام بري جاء في الاجتماع الطارئ لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي يعقد في الجزائر ويناقش تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة، حيث قال: "المقدمة هي غزة والتي تبلغ مساحتها حوالي 350 كلم مربع تتعرض لإبادة من قبل إسرائيل".
 
كما شدد على أهمية الإصرار على تشكيل نصوص حكومية من الدول الأعضاء لوقف حرب الابادة التي يشنها العدوان الاسرائيلي على غزة.
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