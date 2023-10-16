وفاة مواطن اثر سقوط حائط عليه في الشويفات

أفادت مندوبة لبنان 24 عن وفاة مواطن في منطقة الشويفات. وفي التفاصيل فقد أدى سقوط حائط في الشويفات-الأجنحة الخمسة الى وفاة المواطن ربيع ع. حيث تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة ولكنه سرعان ما لبث ان فارق الحياة.

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