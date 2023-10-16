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لبنان
وفاة مواطن اثر سقوط حائط عليه في الشويفات
Lebanon 24
16-10-2023
|
07:53
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أفادت مندوبة لبنان 24 عن وفاة مواطن في منطقة الشويفات. وفي التفاصيل فقد أدى سقوط حائط في الشويفات-الأجنحة الخمسة الى وفاة المواطن ربيع ع. حيث تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة ولكنه سرعان ما لبث ان فارق الحياة.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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