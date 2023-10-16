أدرعي يتحدث عن جنوب لبنان ويتوعّد "حزب الله": الرد سيكون فتاكاً

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كتب المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "نفذ حزب الله يوم أمس عدة عمليات اطلاق قذائف بتوجيه ودعم إيراني في محاولة لحرف أنظارنا عن الجهود العملياتية في الجنوب وبذلك عرض لبنان ومواطنيه للخطر".وأضاف: "جيش الدفاع منتشر وجاهز بقوة كبيرة في الشمال. قمنا بتعزيز قواتنا ونرد بشكل هجومي وبإصرار ضد كل اعتداء ينفذ ضدنا".وختم بالقول: "إذا أخطأ حزب الله التقدير في تجربتنا فإن الرد سيكون فتاكاً".