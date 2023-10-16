لجنة المال انهت الفصل الأول من مشروع موازنة 2024

Advertisement

انهت لجنة المال والموازنة، الفصل الأول من مشروع موازنة 2024 بمواده الـ 14، وعلّقت المادة 5 المتعلقة بإجازة الاقتراض، و7 المتعلقة بآلية قبول الهبات والقروض، و 8 بنقل الاعتمادات .والغت المادة 10 المتعلقة بقروض مصرف لبنان المدعومة.وتتابع اللجنة الاربعاء والخميس نقاش مواد الفصلين الثاني والثالث.