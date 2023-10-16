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لبنان

لجنة المال انهت الفصل الأول من مشروع موازنة 2024

Lebanon 24
16-10-2023 | 08:24
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 انهت لجنة المال والموازنة، الفصل الأول من مشروع موازنة 2024 بمواده الـ 14، وعلّقت المادة 5 المتعلقة بإجازة الاقتراض، و7 المتعلقة بآلية قبول الهبات والقروض، و 8 بنقل الاعتمادات .

والغت المادة 10 المتعلقة بقروض مصرف لبنان المدعومة.
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وتتابع اللجنة الاربعاء والخميس نقاش مواد الفصلين الثاني والثالث.
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