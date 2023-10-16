كارمن جوخدار تنشر الصورة الاخيرة التي التقطها لها الشهيد عبدالله قبل وفاته.. في جسدي الكثير من الشظايا

هذه الصورة التقطها الشهيد عصام العبدلله قبل يوم واحد من استهدافنا.. ما زلت في المستشفى وفي جسدي الكثير من آثار الشظايا والآلام وفي قلبي الشظية الأكبر خسارة زميل عزيز.. كل الشكر على الرسائل والمحبة والدعم.. أعتذر عن تقصيري في الرد.. محبتي للجميع ♥️ pic.twitter.com/w0tJz7fKBa
— Carmen Joukhadar كارمن جوخَدار (@CarmenJoukhadar) October 16, 2023
هذه الصورة التقطها الشهيد عصام العبدلله قبل يوم واحد من استهدافنا.. ما زلت في المستشفى وفي جسدي الكثير من آثار الشظايا والآلام وفي قلبي الشظية الأكبر خسارة زميل عزيز.. كل الشكر على الرسائل والمحبة والدعم.. أعتذر عن تقصيري في الرد.. محبتي للجميع ♥️ pic.twitter.com/w0tJz7fKBa