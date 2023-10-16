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لبنان

كارمن جوخدار تنشر الصورة الاخيرة التي التقطها لها الشهيد عبدالله قبل وفاته.. في جسدي الكثير من الشظايا

Lebanon 24
16-10-2023 | 09:07
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نشرت مراسلة قناة "الجزيرة" الاعلامية كارمن جوخدرا صورة عبر حسابها على منصة "اكس" كان التقطها لها الصحافي الشهيد عصام عبدالله قبل يوم واحد من استشهاده جراء القصف الاسرائيلي الذي استهدف صحافيين عند الحدود الجنوبية، ما أدى لاستشهاد عبدالله واصابة جوخدار اصابة دقيقة في قدمها. وكتبت قائلة: "هذه الصورة التقطها الشهيد عصام العبدلله قبل يوم واحد من استهدافنا.. ما زلت في المستشفى وفي جسدي الكثير من آثار الشظايا والآلام وفي قلبي الشظية الأكبر خسارة زميل عزيز.. كل الشكر على الرسائل والمحبة والدعم.. أعتذر عن تقصيري في الرد.. محبتي للجميع".
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24

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