كارمن جوخدار تنشر الصورة الاخيرة التي التقطها لها الشهيد عبدالله قبل وفاته.. في جسدي الكثير من الشظايا

نشرت مراسلة قناة "الجزيرة" الاعلامية كارمن جوخدرا صورة عبر حسابها على منصة "اكس" كان التقطها لها الصحافي الشهيد عصام عبدالله قبل يوم واحد من استشهاده جراء القصف الاسرائيلي الذي استهدف صحافيين عند الحدود الجنوبية، ما أدى لاستشهاد عبدالله واصابة جوخدار اصابة دقيقة في قدمها. وكتبت قائلة: "هذه الصورة التقطها الشهيد عصام العبدلله قبل يوم واحد من استهدافنا.. ما زلت في المستشفى وفي جسدي الكثير من آثار الشظايا والآلام وفي قلبي الشظية الأكبر خسارة زميل عزيز.. كل الشكر على الرسائل والمحبة والدعم.. أعتذر عن تقصيري في الرد.. محبتي للجميع".

هذه الصورة التقطها الشهيد عصام العبدلله قبل يوم واحد من استهدافنا.. ما زلت في المستشفى وفي جسدي الكثير من آثار الشظايا والآلام وفي قلبي الشظية الأكبر خسارة زميل عزيز.. كل الشكر على الرسائل والمحبة والدعم.. أعتذر عن تقصيري في الرد.. محبتي للجميع ♥️ pic.twitter.com/w0tJz7fKBa — Carmen Joukhadar كارمن جوخَدار (@CarmenJoukhadar) October 16, 2023 Advertisement