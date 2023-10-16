Advertisement

لبنان

وزير الاقتصاد بحث في سبل التعاون مع رئيس مجلس الأعمال اللبناني البلغاري

Lebanon 24
16-10-2023 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1118625-638330695155019020.jpg
Doc-P-1118625-638330695155019020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة، رئيس مجلس الأعمال اللبناني البلغاري الدكتور أحمد علاء الدين، وسفير بلغاريا الجديد لدى لبنان ياسن توموف.

وتم خلال اللقاء، البحث في السبل الايلة الى تطوير الفرص للتعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2023-10-16
11:18 | 2023-10-16
11:17 | 2023-10-16
11:13 | 2023-10-16
10:40 | 2023-10-16
10:24 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24