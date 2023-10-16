وزير الاقتصاد بحث في سبل التعاون مع رئيس مجلس الأعمال اللبناني البلغاري

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة، رئيس مجلس الأعمال اللبناني البلغاري الدكتور أحمد علاء الدين، وسفير بلغاريا الجديد لدى لبنان ياسن توموف.



وتم خلال اللقاء، البحث في السبل الايلة الى تطوير الفرص للتعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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