قصف مدفعي اسرائيلي على اطراف الضهيرة.. والمقاومة تستهدف مواقع العدو (فيديو)

سجل عصر اليوم قصف إسرائيلي على بلدة الضهيرة اللبنانية قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" عن معلومات بأنّ المقاومة استهدفت دبابة اسرائيلية بصاروخ مقابل الضهيرة.

معلومات عن ان المقاومة استهدفت دبابة اسرائيلية بصاروخ مقابل الضهيرة pic.twitter.com/uocYmauXej — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2023 Advertisement بيان المقاومة وصدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع اسرائيلية وهي: ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة. ‏ مركز للجيش ونقلت مندوبة "لبنان 24" بأنّ الدفاع المدني اللبناني - مركز صور يعمل على ارسال آلياته لمنطقة الضهيرة مروحين في الجنوب لتأمين سلامة المواطنين، تزامنا مع معلومات عن استهداف مركز للجيش في الضهيرة. كما نقلت معلومات عن سقوط عدد من القذائف الفوسفورية على الضهيرة ورمايات رشاشة قرب مستعمرة مسكافعام. استهداف كاميرات

يأتي ذلك تزامنا مع استهداف كاميرات المراقبة في موقع جرداح في بلدة الضهيرة وموقع ظهر الجمل مقابل بلدة راميا في جنوب لبنان. وبحسب المعلومات الاولية فانّه يسجل اشتباكات في الضهيرة بعد استهداف كاميرات مراقبة لأبراج تابعة للجيش الاسرائيلي وسقوط قذيفة قرب مركز للجيش مصدرها الجيش الاسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي: "إطلاق نار على قوة تابعة لنا على الحدود اللبنانية دون إصابات".

وأفادت قناة الجديد أنّ القصف الاسرائيلي المعادي مستمر على بلدة الضهيرة الجنوبية وسقوط اكثر من 15 قذيفة في البلدة وسط تحليق كثيف لطيران العدو فوق بلدات الشريط الحدودي.

بيانٌ من الجيش الإسرائيلي

بدوره، كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "تعرضت عدة مواقع لجيش الدفاع لاطلاق نار من أسلحة خفيفة في منطقة الحدود اللبنانية. كما أطلقت قذيفة مضادة للدروع نحو دبابة إسرائيلية دون وقوع إصابات".

وختم: "ردًّا على ذلك، يقوم جيش الدفاع بقصف مدفعي نحو مصادر النيران".