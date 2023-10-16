حمية: لضرورة اتخاذ تدابير واجراءات احترازية للحفاظ على استمرارية دور المرافئ

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ترأس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتورعلي حمية اجتماعاً لمديري المرافئ البحرية الأربعة في لبنان (طرابلس، بيروت، صيدا وصور)، الدكتورأحمد تامر، عمر عيتاني، عماد الحج شحادة وعلي خليفة، وذلك في حضور المعنيين في الوزارة والمرافئ، حيث جرى التداول في الإجراءات والتدابير الإحترازية التي يجب إعدادها واتخاذها في هذه المرافق، وذلك في حال حدوث أية ظروف استثنائية في البلاد .واكد حمية خلال الاجتماع أنه "من المعلوم بأن هذه المرافق الحيوية، أساسية في تسيير أمور الدولة والمواطنين على حد سواء" ، مضيفا بأن " الخطوات التي ينبغي إعدادها وتنفيذها في حال حدوث أي طارئ، ينبغي لها من أن تكون تكاملية فيما بين المرافئ أجمعها "، وذلك "حرصا منا على استمرارية أداء دورها المنشود -ولو بالحد الأدنى- وذلك في ظل أية ظروف استثنائية قد تقع ".وشدد حمية على ضرورة أن تكون كافة الخطوات الموصى باتخاذها متوافقة والأصول القانونية، فضلاً عن أن تكون مرنة ومتكيفة ومستجيبة لكافة الظروف الإستثنائية التي قد تستجد في أي مرفأ من هذه المرافئ"، موصياً "بتكثيف التواصل فيما بينهم لتنسيق الخطوات وتكاملها، وخصوصاً خلال الفترتين الراهنة واللاحقة على حد سواء ".