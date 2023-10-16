"حزب الله" يتبنى قصف 5 مواقع اسرائيلية



صدر عن المقاومة الإسلاميّة البيان التالي:‏



"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع اسرائيلية وهي: ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".

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