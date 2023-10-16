Advertisement

لبنان

"حزب الله" يتبنى قصف 5 مواقع اسرائيلية

Lebanon 24
16-10-2023 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1118653-638330736336303762.jpeg
Doc-P-1118653-638330736336303762.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر عن المقاومة الإسلاميّة البيان التالي:‏

"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع اسرائيلية وهي: ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: سنواصل الحرب في الجنوب وجاهزون للحرب في الجبهة الشمالية وأقول لإيران وحزب الله لا تختبروا إسرائيل وإلا ستدفعون ثمناً كبيراً
lebanon 24
16/10/2023 18:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أدرعي يتحدث عن جنوب لبنان ويتوعّد "حزب الله": الرد سيكون فتاكاً
lebanon 24
16/10/2023 18:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يصعّد بالتوازي مع حراك وزير الخارجية الايراني!
lebanon 24
16/10/2023 18:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Hill": دخول حزب الله الحرب يزعزع الاستقرار أكثر
lebanon 24
16/10/2023 18:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب

الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2023-10-16
11:18 | 2023-10-16
11:17 | 2023-10-16
11:13 | 2023-10-16
10:40 | 2023-10-16
10:24 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24