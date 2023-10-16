لمواكبة التطورات.. اجتماع بين الابيض وحجار

التقى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار.

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وخلال اللقاء، تم البحث في سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين لمواكبة تطور الاوضاع جنوبا في ضوء أحداث غزة.في هذا الإطار، عرض الوزيران الخطط الموضوعة من قبل وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية.كما قام الوزير الابيض والوزير حجار والوفد المرافق بجولة على غرفة عمليات الطوارئ الصحية في وزارة الصحة العامة واطلعوا على آلية العمل فيها.