آخر تطورات وضع الجنوب.. إليكم ما يحصل الآن ميدانياً

أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" عن حصول إستهدافٍ لكاميرات المراقبة في موقع العباد الإسرائيلي مقابل بلدة حولا الجنوبيّة.

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من جهتها، قالت مندوبة "لبنان24" في الجنوب إنّ العدو الإسرائيلي جدّد قصفه لمنطقة الضهيرة - جنوب لبنان، مشيرة إلى أنَّ القذائف طالت عدداً من المنازل في المنطقة المذكورة.

ولفتت المعلومات إلى أنَّ الإعتداء الذي طالَ البلدة أدى إلى مُحاصرة عددٍ من المواطنين داخل منازلهم وسط حالة من التوتر الشديد.

إلى ذلك، ذكرت قناة الـ"LBCI" أنه تمّ الإشتباه بمحاولة تسلل تجاه فلسطين المُحتلة قوبلت بقصفٍ إسرائيلي في مُحيط الرميش وبتمشيطٍ للمنطقة الحدودية.

بيان "حزب الله"