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لبنان
ميقاتي يُقدم التعازي بإستشهاد الصحافي عصام عبدالله
Lebanon 24
16-10-2023
|
11:30
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قدّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التعازي بإستشهاد الصحافي والمصوّر الصحافي عصام عبدالله، إلى أفراد عائلته بعد ظهر اليوم.
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Lebanon 24
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