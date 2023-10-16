أعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، أنه "قُبيل الساعة السادسة من عصر هذا اليوم الإثنين، هاجمت مجموعة الشهيد علي كامل محسن في المقاومة الإسلامية موقع الضهيرة "الإسرائيلي". وتم استهداف دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ المُوجّهة وكانت الإصابة مباشرة".

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