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لبنان

بيان جديد لـ"حزب الله" عن عمليّة جديدة عند الحدود.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
16-10-2023 | 11:37
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أعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، أنه "قُبيل الساعة السادسة من عصر هذا اليوم الإثنين، هاجمت مجموعة الشهيد علي كامل محسن في المقاومة الإسلامية موقع الضهيرة "الإسرائيلي". وتم استهداف دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ المُوجّهة وكانت الإصابة مباشرة".
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