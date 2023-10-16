"هجرة جديدة" قد يشهدها لبنان بسبب غزّة.. تحذيرٌ من أمر خطير!

أكَّد القيادي في حركة "حماس" رأفت مُرّة لـ"لبنان24" أن مُخطّط تهجير سكان قطاع غزة لن ينجح، مشيراً إلى أنّ إسرائيل تُواجهُ مقاومة شرسة لديها إيمانٌ بالنصر، وقال: "لو نجح مُخطط تهجير المدنيين من غزة لكُنا شهدنا على مزيدٍ من الهجرات نحو أكثر من دولةٍ عربية من بينها لبنان".

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ولفت مُرة إلى أنَّ إسرائيل ارتكبت مجازر إرهابية مُنظّمة في غزة، معتبراً أن ما يجري سينعكسُ سلباً على كافة الدول العربيّة، وأضاف: "ندعو إلى تكثيف المساعي الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات العاجلة".

وختم: "لا إستسلام في قاموسنا ومتمكسون بالثوابث الفلسطينية، وحماس لن تقف مُتفرجة على أي اعتداء يطالُ المسجد الأقصى".