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لبنان

"هجرة جديدة" قد يشهدها لبنان بسبب غزّة.. تحذيرٌ من أمر خطير!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-10-2023 | 12:01
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أكَّد القيادي في حركة "حماس" رأفت مُرّة لـ"لبنان24" أن مُخطّط تهجير سكان قطاع غزة لن ينجح، مشيراً إلى أنّ إسرائيل تُواجهُ مقاومة شرسة لديها إيمانٌ بالنصر، وقال: "لو نجح مُخطط تهجير المدنيين من غزة لكُنا شهدنا على مزيدٍ من الهجرات نحو أكثر من دولةٍ عربية من بينها لبنان".
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ولفت مُرة إلى أنَّ إسرائيل ارتكبت مجازر إرهابية مُنظّمة في غزة، معتبراً أن ما يجري سينعكسُ سلباً على كافة الدول العربيّة، وأضاف: "ندعو إلى تكثيف المساعي الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات العاجلة".
 
وختم: "لا إستسلام في قاموسنا ومتمكسون بالثوابث الفلسطينية، وحماس لن تقف مُتفرجة على أي اعتداء يطالُ المسجد الأقصى". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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