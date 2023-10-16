"حزب الله" يُشوّش على إسرائيل.. تقارير تكشف ما يفعل!

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "يبدو أن "حزب الله" يحاول التشويش لمنع خطط إسرائيل للقيام بعملية برية في غزة"، وفقاً لما نقلته "الميادين".

ويتابع المسؤولون الإسرائيليون تصريحات حزب الله "بحذر وقلق"، إذ قال مراسل القناة 12 الإسرائيليىة إنه "يجب الإنصات إلى ما يقوله مسؤولو حزب الله والمسؤولون الإيرانيون".

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وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان أن "مجموعة الشهيد علي كامل محسن هاجمت عند الساعة الـ6 من عصر اليوم موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهدفت دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ المُوجهة وأصابتها إصابة مباشرة".