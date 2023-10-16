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لبنان

بري إستقبل وزير الخارجية الفرنسية.. ماذا بحث الطرفان؟

Lebanon 24
16-10-2023 | 12:12
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مساء اليوم الإثنين، وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومديرة افريقيا الشمالية والشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية.
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وجرى خلال اللقاء الذي استمرّ لـ45 دقيقة، عرضٌ للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
 
وإثر ذلك، غادرت كورونا عين التينة من دون الإدلاء بأيّ تصريح. 
 
 
 
 
 
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