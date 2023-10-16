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لبنان

نداءٌ فرنسي عاجل إلى لبنان.. ماذا قيلَ عن الحرب؟

Lebanon 24
16-10-2023 | 12:46
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أكّدت وزيرة الخارجية الفرنسيّة  كاترين كولونا ضرورة تجنيب لبنان أي إنزلاقٍ نحو حرب في ظلّ التطورات القائمة في غزة، واصفةً الوضع بـ"المقلق والخطير".
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وفي كلمةٍ لها من السفارة الفرنسية، اليوم الإثنين، قالت كولونا: "أنا في لبنان للتأكيد على عدم السماح لأي جماعة بالاستفادة من الوضع، وأناشد بيروت تحمل المسؤولية والسيطرة على الوضع، وعلى المسؤولين اللبنانيين تفادي جرّ لبنان إلى الأحداث الإقليميّة".

ولفتت كولونا إلى أنّ "باريس لن تدخر جُهداً لمنع التصعيد"، وأضافت: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي والإنساني". 

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