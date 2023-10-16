وزيرٌ تركي سيزور لبنان غداً.. من هو؟

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أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، أنّ "الوزير هاكان فيدان سيقوم بزيارة رسمية إلى لبنان يوم الثلاثاء لبحث القضايا الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى القضايا على الصعيدين الإقليمي والعالمي".ولفتت الوزارة إلى أنّ "فيدان سيزور لبنان تلبية لدعوة من نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب"، بحسب وكالة "رويترز".