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لبنان

إليكم آخر خبر عن توتر الجنوب.. هل من قصفٍ إسرائيليّ جديد؟

Lebanon 24
16-10-2023 | 13:04
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تسودُ الآن حالة من الهدوء الحذر على الحدود الجنوبية وذلك بعد توترٍ كبير شهدته مختلف البلدات هناك، اليوم الإثنين، لاسيما الضهيرة ورميش.
 
وحالياً، فإنّ القصف الإسرائيليّ توقف بعدما إستهدف مساء اليوم منطقة الضهيرة الحدودية بشكلٍ مكثف، ما أسفر عن إصابة عناصر من الدفاع المدني بشظايا القذائف الفسفورية الإسرائيلية.  
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من جهتها، أفادت قناة "الجزيرة" عن حصول إطلاق نارٍ من موقع الجرداح الإسرائيلي باتجاه بلدة الضهيرة الجنوبية، مساءً، الأمر الذي قد يُعيد الأمور إلى خانة التوتر.
 
وتأتي كل هذه التطورات في ظل عملية نفذها "حزب الله" عصر اليوم، إذ أعلن الأخير عن قصف موقع الضهيرة الإسرائيليّ، مشيراً إلى أنه تمّ إستهداف دبابة من نوع ميركافا عند مدخل الموقع بالصواريخ الموجّهة. 
 
وفي وقتٍ سابق، أعلن الحزبُ "استهداف 5 مواقع اسرائيلية بالأسلحة المباشرة وهي مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، ريشا ورامية"، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إصابات مؤكدة. 
 
وفي ظلّ ما حصل، أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" عن حصول إستهدافٍ لكاميرات المراقبة في موقع العباد الإسرائيلي مقابل بلدة حولا الجنوبيّة. كذلك، ذكرت قناة الـ"LBCI" أنه تمّ الإشتباه بمحاولة تسلل تجاه فلسطين المُحتلة قوبلت بقصفٍ إسرائيلي في مُحيط الرميش وبتمشيطٍ للمنطقة الحدودية. 
 
 
 
 
 
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