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لبنان

لأسباب أمنية.. تعليق رحلات جوية إلى بيروت

Lebanon 24
16-10-2023 | 13:26
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أعلنت الخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتها المتّجهة إلى بيروت حتى 28 تشرين الأول "بسبب الوضع في الشرق الأدنى والتوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان"، حسبما ذكرت الشركة في بيان.
 
     
وجاء في البيان: "بعد دراسة معمّقة للوضع في لبنان، قررنا تعليق رحلات الذهاب والإياب بين سويسرا وبيروت، نظرًا لعدم إمكان استبعاد توسّع النزاع في الوقت الحالي".
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وأشارت الشركة إلى أنها استدعت خبراء لتقييم المخاطر وأن استئناف الرحلات الجوية بين زوريخ وبيروت سيعتمد على "المستجدّات الجيوسياسية".
 
وفي ضوء هذا القرار، أُلغيت أربع رحلات بين زوريخ والعاصمة اللبنانية.
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