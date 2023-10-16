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لبنان

إنفجاراتٌ تهزُّ حدود لبنان الآن.. وهذا ما فعله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
16-10-2023 | 13:48
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أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن سماع دويّ إنفجارات في المستوطنات الإسرائيلية المُحاذية لحدود لبنان، مساء اليوم الإثنين.
 
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وفي السياق، أفادت التقارير بأنَّ الجيش الإسرائيلي أمرَ سكان مستعمرة المطلة الحدودية مع لبنان بدخول الملاجئ تحسباً لوجود عملية تسلل، كما عمد إلى إلقاء قنابل مضيئة مقابل بلدة كفركلا اللبنانية. 
 
ووسط ذلك، أفيد عن إطلاق جيش العدو قذائف فوسفورية على بلدة الضهيرة في الجنوب، فضلاً عن إلقائه قنابل مضيئة فوق قرى العرقوب تزامناً مع تحليق لطيران التجسس. 
 
وأسفر إلقاء القذائف الفسفورية في الضهيرة عن إصابة المواطن خالد سويد وزوجته وأبنائه بحالات إختناق، ما استدعى نقلهم إلى مستشفيات صور للمعالجة. 
 
 
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