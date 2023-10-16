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لبنان

آخر خبرٍ عن الدولار.. ماذا قرر الصرافون وسط أحداث الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-10-2023 | 14:37
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كشفت المعلومات أنَّ صرافين في السوق الموازية للدولار، عمدوا مؤخراً وتلافياً لأيّ خضة أمنية في ظلّ أحداث الجنوب، إلى فرض شروطٍ جديدة على عملهم في بيع وشراء الليرة والدولار، أبرزها تحديد تقليص ساعات عملهم وتحديد سقوفٍ للدولارات التي يجب شراؤها كل يوم.
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ووفقاً للمصادر، فإنَّ هذه الإجراءات إحترازية في ظلّ "تراجعٍ ملموس" لحركة السوق في ظل التوتر القائم، مشيرةً إلى أنَّ معظم الصرافين أبلغوا زبائنهم أنه بإمكانهم الحصول على الدولار أو بيعه بأسعار تشجيعية، لكنّ هذا الأمر لم ينجح في ظلّ مخاوف المواطنين من بيع دولاراتهم في الوقت الراهن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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