آخر خبرٍ عن الدولار.. ماذا قرر الصرافون وسط أحداث الجنوب؟

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ووفقاً للمصادر، فإنَّ هذه الإجراءات إحترازية في ظلّ "تراجعٍ ملموس" لحركة السوق في ظل التوتر القائم، مشيرةً إلى أنَّ معظم الصرافين أبلغوا زبائنهم أنه بإمكانهم الحصول على الدولار أو بيعه بأسعار تشجيعية، لكنّ هذا الأمر لم ينجح في ظلّ مخاوف المواطنين من بيع دولاراتهم في الوقت الراهن.