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لبنان

وزيرة كندية تتحدث عن لبنان.. هكذا وصفت الوضع

Lebanon 24
16-10-2023 | 13:36
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قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنه يجب على الكنديين أن يفكروا في مغادرة لبنان ما دام بإمكانهم ذلك بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وفي منشور لها عبر منصة "إكس"، قالت جولي: "مع استمرار الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، أصبح الوضع الأمني في المنطقة متقلباً بشكل متزايد. على الكنديين في لبنان أن يفكروا في المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة".
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