وزيرة كندية تتحدث عن لبنان.. هكذا وصفت الوضع

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وفي منشور لها عبر منصة "إكس"، قالت جولي: "مع استمرار الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، أصبح الوضع الأمني في المنطقة متقلباً بشكل متزايد. على الكنديين في لبنان أن يفكروا في المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة".