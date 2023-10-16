إسرائيل تقصفُ الضهيرة مُجدداً.. القذائف تطالُ منزلاً والتوتر كبير!

تجدّد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة الضهيرة الحدودية، وأفادت معلومات صحفية بأنّ القذائف إستهدفت أحد المنازل في المنطقة وبداخله عددٌ من الأشخاص.

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وعلى الفور، توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لإسعاف المصابين وسط حالة من التوتر الشديد إزاء إستمرار القصف الإسرائيلي على خراج البلدة.



وكان العدو الإسرائيلي قصف الضهيرة اليوم أكثر من مرّة بالقذائف الفوسفورية، وقد جاء ذلك وسط عملية نفذها "حزب الله" ضد موقع إسرائيلي في المنطقة.

ومساءً، أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن سماع دويّ إنفجارات في المستوطنات الإسرائيلية المُحاذية لحدود لبنان.



وفي السياق، أفادت التقارير بأنَّ الجيش الإسرائيلي أمرَ سكان مستعمرة المطلة الحدودية مع لبنان بدخول الملاجئ تحسباً لوجود عملية تسلل، كما عمد إلى إلقاء قنابل مضيئة مقابل بلدة كفركلا اللبنانية.





