إلغاء حفلين لماجدة الرومي في عُمان.. ما السبب؟

قررت دار الأوبرا في سلطنة عُمان، إلغاء حفلين للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي يومي 17 و18 تشرين الأول الجاري.

وأشارت صحيفة "القدس العربي" إلى أنّ خطوة إلغاء الحفلين جاءت تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

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(القدس العربي)