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لبنان

موقفٌ بارز لـ"حماس" عن عمليات "حزب الله" في الجنوب.. ما قيلَ لافت!

Lebanon 24
16-10-2023 | 16:13
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قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج، الإثنين، إن الحركة لديها "أسرى من الجنود الإسرائيليين من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة".
وفي حديثٍ عبر "التلفزيون العربي"، أكد مشعل إنّ "حماس لن تدخر جهداً في استخدام الأسرى كوسيلة لتحرير 6000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية"، وأضاف: "هناك 6 آلاف أسير وأسيرة في السجون الإسرائيلية، والمقاومة لديها ما يكفيها حتى تبيض السجون من كافة الأسرى".
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إلى ذلك، قال مشعل إنّ "حزب الله" قام بخطواتٍ مشكورة على صعيد جبهة جنوب لبنان، لكنه قال: "تقديري أنّ المعركة تتطلب أكثر من ذلك، وما يجري لا بأس به لكنه غير كافٍ". 

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