السرُّ كُشف عن "حزب الله".. هكذا ساهم في تأجيل الغزو ضدّ غزة!

22
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السرُّ كُشف عن "حزب الله".. هكذا ساهم في تأجيل الغزو ضدّ غزة!
Lebanon 24
16-10-2023
|
16:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن الجيش الإسرائيلي، قام بتأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة، بعد تصاعد التوتر والقلق من أن ينتهز "حزب الله" فرصة الانشغال جنوباً، وشن هجوم في شمال فلسطين المحتلة.
Advertisement
ووفقا لتقرير الصحيفة، فقد "بدا واضحا وضوح عين الشمس يوم الخميس، أن غزو الجيش الإسرائيلي لغزة سيبدأ إما الجمعة أو السبت، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعطى مواعيد نهائية معينة للفلسطينيين لإخلاء شمال غزة، على أن تنتهي هذه المواعيد بحلول منتصف نهار الجمعة".
وأضاف التقرير: "بدأ قرع طبول الغزو في وقت مبكر من الأحد إلى الاثنين، حيث مهدت القوات الجوية الطريق بالفعل لعدة أيام من القصف المدمر، ومع ذلك، فقد وصلنا الآن إلى نهاية يوم الاثنين، وتشير العلامات (التي يمكن أن تكون أيضا حربا نفسية) إلى أن الغزو أصبح بعيدا، وليس وشيكا بعد".
وقالت مصادر "جيروزاليم بوست" إن خطوة تأجيل الغزو البري ارتبطت بالقلق المتزايد من أن "حزب الله" ينتظر اللحظة التي تنخرط فيها معظم قوات الجيش الإسرائيلي البرية بالقتال في غزة لفتح جبهة كاملة مع الجيش الإسرائيلي في الشمال.
وتشير مصادر الصحيفة إلى أن "المخابرات الإسرائيلية والمستوى السياسي يجب أن يكون لديهم مستوى جديد من التواضع بشأن تقييمهم لنوايا العدو بعد أن فقدوا الدفة مع حماس في الجنوب".
وذّكر التقرير بما حصل في الحرب على لبنان عام 2006 وغزة 2008 و2014، وقالت: "من هذا المنظور، كان الغزو البري لحرب لبنان الثانية عام 2006 عبارة عن فوضى كاملة، حيث كانت القوة الجوية هي الجزء الناجح، وكان غزو غزة في 2008-2009 و2014 أكثر رمزية".
وأضاف التقرير: "بعبارة أخرى، مع كل جولات الصراع العديدة، لا ينبغي لجيش الدفاع الإسرائيلي أن يكون مفرطا في الثقة بموهبته في القيام بعمليات غزو برية واسعة النطاق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت
Lebanon 24
احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت
04:45 | 2023-10-16
16/10/2023 04:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثلة شهيرة قبل يوم واحد من عيد ميلادها.. اليكم من هي
Lebanon 24
وفاة ممثلة شهيرة قبل يوم واحد من عيد ميلادها.. اليكم من هي
09:07 | 2023-10-16
16/10/2023 09:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيلية كُبرى عن "حزب الله".. إكتشفوا ما تخشاهُ تل أبيب!
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيلية كُبرى عن "حزب الله".. إكتشفوا ما تخشاهُ تل أبيب!
13:16 | 2023-10-16
16/10/2023 01:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية
07:23 | 2023-10-16
16/10/2023 07:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثرة جدا من الإعلامية الراحلة جيزيل خوري لابنتها.. هذا آخر ما نشرته عبر فيسبوك (صورة)
Lebanon 24
رسالة مؤثرة جدا من الإعلامية الراحلة جيزيل خوري لابنتها.. هذا آخر ما نشرته عبر فيسبوك (صورة)
03:03 | 2023-10-16
16/10/2023 03:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2023-10-16
فُتور
17:00 | 2023-10-16
تعليمات واضحة
16:57 | 2023-10-16
مقدمات النشرات المسائية
16:13 | 2023-10-16
موقفٌ بارز لـ"حماس" عن عمليات "حزب الله" في الجنوب.. ما قيلَ لافت!
16:11 | 2023-10-16
إلغاء حفلين لماجدة الرومي في عُمان.. ما السبب؟
15:42 | 2023-10-16
رصاص كثيف في كفركلا عند الحدود.. إليكم فيديو للمشهد هناك!
فيديو
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
17/10/2023 02:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
17/10/2023 02:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
17/10/2023 02:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24