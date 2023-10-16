سباق بين الديبلوماسية الساخنة والتصعيد الميداني.. رسالة كولونا لبيروت: تحييد لبنان مسؤوليتكم

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يعيش لبنان سباقاً محموماً بين انفجار الجبهة الجنوبية على نطاق واسع وبين نجاح الضغوط الديبلوماسية لاحتواء الوضع على الحدود، إذ يشهد لبنان حركة ديبلوماسية كثيفة ولافتة تقدمتها وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا التي جالت أمس، على كبار المسؤولين اللبنانيين لاجراء جولة محادثات مستبقة نظيرها التركي هاكان فيدان الذي يصل اليوم، بحسب الخارجية التركية، للغاية نفسها، وأيضاً موفد بريطاني خلال الأسبوع الحالي.وكتبت" النهار": لم يتبدل المشهد اللبناني كثيرا مع مطلع الأسبوع لجهة "تنازعه" الشديد بين مؤشرات التدهور الميداني عند الحدود الجنوبية مع اسرائيل والرهان على ديبلوماسية بدأت تتصاعد لمنع الوضع من بلوغ الانفجار الحربي الواسع. ولكن العاملين الجديدين اللذين برزا امس تمثلا في حضور لبنان بقوة في قلب الديبلوماسية الساخنة التي تسعى الى تحييد لبنان عن الالتحاق بحرب غزة وذلك من خلال زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبيروت، كما في ما كشفه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن شبكة اتصالاته الواسعة مع العواصم الغربية والعربية المعنية بما أوحى بتزخيم كبير للجهود الديبلوماسية. ومع ان الوضع الميداني شهد في ساعات بعد الظهر والمساء تصعيدا ملحوظا الا انه قياسا بالايام السابقة لم يكن بحدة التصعيد إياها، ولو ان الوضع يبقى مفتوحا على شتى الاحتمالات. وإذ بدا واضحا ان مستوى رهان بعض الأوساط الديبلوماسية المعنية والمطلعة على طبيعة ما يطرح في الزيارات والمشاورات الجارية على خط لبنان قد ارتفع لجهة امكان مرور العاصفة الحربية من دون اشعال حرب شاملة على الجبهة اللبنانية، تعتقد هذه الأوساط ان تطورات الساعات الأخيرة في شأن غزة وما ارتسم من معالم فرض "خط احمر" ضمني أميركي امام إسرائيل لمنعها من اجتياح بري لغزة سيساهم الى حد واسع في تقليص المخاوف التي كانت ماثلة حيال اشتعال الجبهة الثانية بين إسرائيل وحزب الله.وكتبت" نداء الوطن": الرسالة التي نقلتها أمس وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت وأبلغتها الى المسؤولين نصت على الآتي:»ابذلوا ما في وسعكم لتفادي إنزلاق لبنان في دوامة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس»، إنها مسؤوليتكم للحؤول دون انجرار لبنان في دوامة لن يتمكن من الخروج منها».موقف كولونا بدا بعيداً من «اللغة الديبلوماسية»، على حدّ وصف أوساط قريبة من مرجع كبير. وهي قالت لـ»نداء الوطن» إنّ كولونا «لم تأتِ الى لبنان كي تستمع الى مضيفيها، وإنما جاءت برسالة حازمة لتحذّر من انزلاق لبنان الى الحرب الدائرة في غزة».وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “كولونا نقلت للرئيس بري قلق بلادها من الأوضاع الأمنية على الحدود مع فلسطين المحتلة، وتزايد احتمال تدهور الاشتباك القائم الى حرب شاملة”، وشددت الوزيرة الفرنسية للرئيس بري على ضرورة بذل المساعي للضغط على حزب الله لتفادي الحرب، ونقلت تحذيرات بأن أي حرب سترتب تداعيات كبيرة على لبنان والمنطقة، كما أكدت ضرورة الحفاظ على الاستقرار على الحدود من خلال بقاء لبنان بمنأى عن المواجهة المستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وكتبت" الاخبار": تحدّثت مصادر مطّلعة عن معلومات غير مؤكدة حول لقاء عقدته كولونا مع مسؤولين في حزب الله كرّرت خلاله «النصيحة» الفرنسية بتحييد لبنان عن الصراع. ونقلت المصادر أن موقف المقاومة «لم يتغيّر منذ بداية الأحداث الأخيرة، وأنها تُبلِغ كل من يتحدّث معها أو ينقل إليها رسائل بأنها تراقب عن كثب تطور مسار المعركة في غزة باعتباره المعيار الذي سيُتخذ الموقف على أساسه»، مؤكدة أن «الحرب على غزة يجب أن تتوقف».وكانت كولونا اجتمعت عقب وصولها من القاهرة عصرا الى بيروت بالرئيس ميقاتي الذي شدد "على اجراء كل الاتصالات والعمل الدؤوب لابقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة"، معتبرا" أن وقف اطلاق النار يساهم في تحقيق هذا الامر".وشدد على" ضرورة تكثيف الاجتماعات الدولية والعربية الرفيعة المستوى لتلافي التصعيد".بدورها ابدت كولونا قلقها من الاوضاع في المنطقة. وقال " ان فرنسا تؤيد اقتراح مصر عقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والاوروبية المعنية بالاضافة الى الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، كما انها تبذل جهدا لايجاد اطار حل للقضايا المطروحة حاليا والبحث في الحلول التي تمنع التصعيد غير المحسوبة".وقالت"يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على ابقاء جنوب لبنان خارج التشنجات لان الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة".بعدها توجهت كولونا والوفد المرافق إلى عين التينة حيث اجتمعت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لثلاثة ارباع الساعة وجرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. ثم زارت قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة .ومساء عقدت كولونا مؤتمرا صحافيا في قصر الصنوبر أكّدت فيه أنها توجّهت إلى تل أبيب والقاهرة وبيروت "لأن الوضع مقلق وخطر". وقالت: "أناشد من بيروت تحمّل المسؤولية والسيطرة على الوضع". وأشارت كولونا إلى أن "حجم هجوم حماس الارهابية على إسرائيل يُظهر أنّه كان مخطّطاً ومنظّماً" مطالبةً "بالإفراج عن الأسرى من دون مدّة ولا شروط ويجب التنبه إلى ضرورة عدم الخلط بين حماس والشعب الفلسطيني. ودعت الى "فتح ممر إنساني لكي تصل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني" وشددت على انه "لا يمكن لحماس أن تأسر شعباً بأكمله". ورأت ان "على المسؤولين اللبنانيين أن يلعبوا دورهم في منع جرّ لبنان إلى الأحداث الإقليمية "مؤكدة ان"فرنسا تقارب ما يحصل بجدية تامة ولن توفر جهداً لترميم مسار السلام".ورأت "أن هناك حالة طارئة إنسانية وديبلوماسية، وعلينا أن نفعل كل ما هو ممكن لتفادي اشتعال الاوضاع، لقد قلت ذلك عدة مرات، والسبب الأساسي لزيارتي هي استمرار العمل لتفادي اشتعال يمكن أن يطال المنطقة باكملها، وفرنسا تعمل على ذلك من اليوم الأول، ونحن نجري اتصالات متكررة مع دول المنطقة ومع شركائنا من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونمرر كل الرسائل الضرورية ونريد ان تلتقي كل الرسائل التي توجهها الدول لتحقيق هذا الغرض، ولهذا السبب انا في لبنان اليوم جئت الى لبنان للتذكير بحرصنا على هذا البلد ودعمنا لاستقرار لبنان وأيضا لأقول لكل وضوح انه ما من مجموعة يجب أن تعتقد انه بامكانها محاولة استغلال هذا الوضع، وهذه رسالة واضحة. وعلى المسؤولين اللبنانيين أيضا ان يتحملوا مسؤولية في هذا المجال لتفادي أن ينجر لبنان قسرا الى مثل هذه المسألة لأن الوضع لا يحتمل، هذا نداء للعقل للمسؤولية ولضبط النفس، ولا يجب أن ينجر لبنان وان اي انزلاق قسري وعن غير عمد لا يمكن أن يكون في مصلحة احد. فرنسا تأخذ الوضع الحالي بكل جدية ولن نألو جهدا لتفادي تدهور الوضع ولاعادة الهدوء لأن هذا ضروري. وهذا هو نداؤنا من أجل ان يكون هناك حس بالمسؤولية، وان تلتقي كل الجهود لتحقيق هذا الأمر".