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لبنان

يوم صوم وصلاة على على نيّة السلام في الأراضي المقدّسة ونداء من بطاركة الشرق

Lebanon 24
16-10-2023 | 22:10
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دعا بطريرك الكنيسة اللاتينيّة ورئيس مجلس الكنائس الكاثوليكيّة في الأراضي المقدّسة، الكاردينال بييرباتيستا، إلى "الصوم والصلاة اليوم الثلاثاء على نيّة السلام في الأراضي المقدّسة والمنطقة ورحمةً لكلّ الضحايا الأبرياء".
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رئاسياً وجَّه بطاركة الشرق الكاثوليك من روما نداء الى اللبنانيين والاسرة الدولية دعوا فيه الى انتخاب رئيس والاعتراف بحياد لبنان وتطبيق القرارات الدولية وتسوية الصراع الإسرائيلي والفلسطيني. وقالوا اثر اجتماع عقد بدعوة من الكردينال بييترو بارولين، أمين سرّ دولة الفاتيكان: صحيح انّ وطننا لبنان يواجه تحديات جدّية وخطيرة، نرى انّه من الضروري البدء بانتخاب رئيس للجمهورية يعمل على استعادة عمل المؤسسات الدستورية وتطبيق الإصلاحات المطلوبة. فنطلب من رئيس مجلس النواب فتح أبواب المجلس ودعوة السادة النوّاب في اسرع وقت إلى جلسات نيابية متتالية. وندعو السادة النواب إلى القيام بواجبهم البرلماني والوطني وانتخاب رئيس وفق أحكام الدستور.
 
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