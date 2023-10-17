ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)

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أكد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قصفه أهدافا "إرهابية" لحزب الله في لبنان.وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من نشر "حزب الله" لفيديو لعملية استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية في تلة الجرداح بمنطقة الضهيرة جنوب لبنان بصاروخ موجه.وقال حزب الله إنه استهدف 5 مواقع إسرائيلية، وذلك في ظل توترات مستمرة تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أيام.ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، السبت الماضي، اشتعلت الجبهة الشمالية، حيث صارت وتيرة القصف والاشتباكات يومية، فضلا عن محاولات تسلل متكررة داخل إسرائيل.(سكاي نيوز)