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لبنان
"أوجيرو": عطل طرأ على سنترال طرابلس
Lebanon 24
17-10-2023
|
01:14
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أفادت "أوجيرو" عبر "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال طرابلس بسبب الضغط على المولدات وتعمل فرقها على تصليح العطل بالسرعة الممكنة.
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