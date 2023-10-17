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لبنان

"أوجيرو": عطل طرأ على سنترال طرابلس

Lebanon 24
17-10-2023 | 01:14
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أفادت "أوجيرو" عبر "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال طرابلس بسبب الضغط على المولدات وتعمل فرقها على تصليح العطل بالسرعة الممكنة.
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