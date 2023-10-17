أين "قوى الثورة"؟

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تدور نقاشات داخل بعض اوساط قوى الثورة وتحديدا تلك التي تميل الى الجناح اليساري بشأن امكان الذهاب نحو تحضيرات لوجستية وانسانية مرتبطة بالتطورات المتوقعة على الجبهة اللبنانية الجنوبية.وتقول مصادر مطلعة "ان هناك خلافا في الآراء خصوصا وان البعض يريد مواكبة الاحزاب في اعداد العدة والاستعداد الاسوأ، أقله لناحية مساعدة النازحين من مناطق القصف".وتشير المصادر الى "ان هذه الخلافات جعلت "قوى الثورة"، بغالبيتها العظمى غائبة عن المشهد او عن اي نشاط عملي مرتبط بالتطورات المتوقعة، في الوقت الذي تقوم فيه الاحزاب السياسية بتحضيرات كبيرة لمساعدة المهجرين في حال حصول مواجهة عسكرية".