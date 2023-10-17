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لبنان

نادي الحكمة: مبادرة انقاذية في الساعات الاخيرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-10-2023 | 02:15
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يبدو أن الإتصالات والمشاورات التي دارت على مدى أسبوعين لم تصل الى أي نتيجة في ما خص منع نادي وفريق الحكمة من الإنهيار بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، الا أن المعلومات تفيد ان رئيس مجلس الأمناء السابق النائب جهاد بقردوني قام بمبادرة في الساعات الأخيرة قبل إنطلاق الدوري اللبناني ، وتعهد بأن يدفع كل الأموال المترتبة على النادي ليكمل في مشوار موسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤".
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مصدر مطلع أكد "أن بقرادوني سيترك الشق الرياضي للمدرب جاد الحاج، أما الإدارة فستكون له لتصويب الأمور والنهوض بالنادي ولمنع العودة الى التعثر الذي حصل في السابق".

المصدر: لبنان 24

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