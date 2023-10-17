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لبنان

مصالحة مسؤول غير مدني وشخصية سياسية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-10-2023 | 02:45
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لفت مصدر إستشاري الى أن إجتماعا عقد بين نائب حالي من جيل الشباب ومسؤول بارز غير مدني دام حوالى ساعتين، بهدف اجراء مصالحة بين الطرفين بعد فترة جفاء ونفور عقب طرح إسم الأخير لمنصب رئيس جمهورية، لكون النائب ومن يمثل عائلياً يرغبون ويجاهرون بدعمهم لمرشح آخر. وبحسب المعلومات فقد خلص الإجتماع المطول الى الإتفاق على فصل العلاقة التاريخية بين الطرفين عن الموقف الرئاسي.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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