قراءة تحسم الجدل: هذا ما سيجري بين لبنان وغزّة

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علّقت مصادر معنية بالشؤون العسكرية على آفاق ما قد تشهده معركة غزة، فاعتبرت أنه "لا تهدئة في الوقت الرّاهن"، وقالت: "قد تكون هناك بوادر على الصعيد الإنساني، لكنّ المعركة مستمرة لسببين: الأول وهو أن إسرائيل لم تحقق أي هدفٍ من أهدافها، والثاني وهو أن حركة حماس لم تستطع حتى الآن فرض ورقة التفاوض على الطاولة بناء لشروطها".ورأت المصادر أن إمتداد معركة غزة إلى لبنان هو أمرٌ مرجح طالما أن الإيرانيين يضغطون بإتجاه إمكانية فتح جبهات أخرى في حال كثفت إسرائيل عدوانها ضد غزة، وقالت: "إذاً، المسألة الآن هي شدُّ حبال، من جهة تبرز التهديدات الإسرائيلية والأميركية ضد حماس وحزب الله ومن جهة أخرى تأتي الضغوطات الإيرانية المقابلة.. أمام مشهدية المواقف يجب الإنتظار، فإما أن نشهد الإنفجار أو التهدئة".وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، قال ليل امس "إنه من الممكن توقع قيام جبهة المقاومة "بعمل استباقي" في الساعات المقبلة، ولن يُسمح لإسرائيل باتخاذ أي إجراء في قطاع غزة من دون مواجهة عواقب".